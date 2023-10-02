تونس تستلم 82 ألف طن حبوب من روسيا

وصلت ثلاث بواخر محملة بشحنات من الحبوب تقدر بأكثر من 82 ألف طن من روسيا إلى ميناء صفاقس بتونس، لسد النقص في هذه المادة.

ورست في الميناء، أمس الأحد، باخرة محملة بـ27 ألف طن و500 كيلوجرام من القمح الصلب، فيما تنتظر باخرة أخرى محملة بنفس الحمولة من القمح اللين دورها لتفريغ الشحنة.

وكانت باخرة أولى محملة بذات الحمولة من القمح اللين وصلت من روسيا قبل أسبوع، وفقا لما أفاد به مسؤولون في الميناء.

وتواجه تونس نقصا في الحبوب، مع تراجع الإنتاج لهذا العام بنحو 60% عن العام السابق تحت وطأة الجفاف.

كما أثرت الحرب الروسية في أوكرانيا، على الواردات التونسية من هذه المادة، والتي تناهز سنويا بنحو 70% من احتياجاتها القادمة من البلدين.

وأحدث النقص في هذه المادة اضطرابات في إنتاج الخبز، الذي يستهلك على نطاق واسع بسبب ندرة مادتي الدقيق والطحين في الأسواق.

وقال المدير الجهوي لديوان الحبوب بصفاقس رضوان قمار لإذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة، إن "هذه الشحنات سيجري بيعها مباشرة إلى مطاحن ولايات صفاقس وسوسة وقفصة".