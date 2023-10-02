الصباغ: سوريا وروسيا تربطهما علاقات ممتازة ومستوى التعاون بين البلدين عال

قال نائب وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، إن سوريا وروسيا "تربطهما علاقات ممتازة"، وإن مستوى التعاون بين البلدين عالٍ وعلى سائر المستويات وفي مختلف المجالات.



وأضاف الصباغ في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى الذي اختتم أعماله في نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة: "علاقاتنا ممتازة، ومستوى التعاون عالٍ جدا على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات".



وأوضح: "تعاونا بشكل وثيق ومكثف للغاية، خاصة فيما يتعلق بتمديد التفويض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672، وبذلنا معا جهودا كبيرة لإجراء تحسينات وتعديلات على هذا النص لجعله أكثر ملاءمة لمعالجة الوضع الحالي".



وذكر أن وفد بلاده أجرى اتصالات مكثفة مع الدبلوماسيين الروس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقشا من بين أمور أخرى، الجوانب الإنسانية للأزمة السورية.