وزير الاتصالات: تطوير 3750 مكتب بريد وإضافة 526 ما بين ثابت ومتنقل

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن اهتمام الوزارة بتطوير هيئة البريد المصري، في ضوء ثقة المواطن المصري بالبريد.

وأوضح خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم تطوير المكاتب وعددها 3750 مكتبا من أصل 3900 مكتب، فضلا عن إضافة 526 مكتبا جديدا ما بين ثابت ومتنقل من أجل نشر الخدمات وضمان قرب مكتب البريد من المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن تطوير البريد يرتكز على محور آخر، يتمثل في إثراء منظومة الخدمات التي يقدمها البريد للمواطن سواء الخدمات البريدية أو غيرها، منوها بأنه تم توفير آلات الصراف الآلي لتسهيل الحصول على الخدمات المالية.

ونوه بأنه لا يمكن فصل البنية التحتية دون الحديث عن حياة كريمة، حيث يتم العمل في هذه المبادرة على أربعة محاور بشكل متواز، الأول ربط كل المنازل والمباني في كل القرى التي يشملها المشروع بشبكة الألياف الضوئية والحكومة لديها رؤية في توفير مختلف الخدمات للمواطنين.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.