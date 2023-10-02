كوسوفو: صور التقطتها مسيرة أظهرت مهاجمين صرب وهم يتدربون

نشر رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي صورا التقطتها طائرة مسيرة، يقول أنها تظهر قوات شبه عسكرية صربية تجري تدريبات قبل هجوم وقع مطلع الأسبوع الماضي على الشرطة في شمال كوسوفو.



وكتب كورتي عبر منصة أكس، تويتر سابقا، في وقت متأخر من أمس الأحد، "الإرهابيون الذين نفذوا الهجمات تدربوا في باسوليانسكي ليفادي، أحد قواعد الجيش الصربي الرئيسية". وقال في منشور بالإنجليزية إن الصور كانت قد التقطت قبل نحو أربعة أيام من الهجوم.



وأضاف كورتي "حظيت الهجمات بالدعم والتخطيط الكامل من الدولة الصربية".



وقال وزير الداخلية جلال شفيشلا لصحيفة كوها ديتوري إن الصور كانت قد التقطت من جانب القوات شبه العسكرية الصربية نفسها واستولت عليها شرطة كوسوفو إلى جانب أسلحة.



وتابع أن التدريبات أجريت في القاعدة العسكرية الصربية كوباونيك بالقرب من الحدود مع كوسوفو وفي باسوليانسكي ليفادي وهي مساحة كبيرة للتدريبات العسكرية.



وزادت التوترات في المنطقة بعدما عبرت مجموعة من 30 رجلا مدججا بالسلاح الحدود من صربيا لدخول قرية بانيسكا وانخرطوا في معركة بالأسلحة النارية مع شرطة كوسوفو التي قُتل أحد أفرادها. كما قُتل ثلاثة من المهاجمين.



وكانت كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية، قد انفصلت عن صربيا في 1999 وأعلنت الاستقلال في 2008. وبينما اعترفت أكثر من 100 دولة باستقلالها، لم تعترف بها صربيا وروسيا والصين وخمس دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي.