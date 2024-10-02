كفر الشيخ: تقديم 21 ألف طلب تصالح على البناء المخالف حتى الآن

شهدت محافظة كفر الشيخ إقبالا غير مسبوق على تقديم طلبات التصالح على مدار الأسابيع الماضية من قبل أهالي المحافظة المتقدمين للتصالح على البناء المخالف.

وأكد مصدر مسئول في محافظة كفر الشيخ لـ"الشروق"، رفض ذكر اسمه، أن عدد طلبات التصالح على البناء وصل حتى اليوم إلى 21 ألفا و587 طلبا من مختلف مراكز المحافظة.

وقال اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع يوميا تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والبالغ عددها 15 مركزاً تكنولوجياً، بمراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية، مشيداً بإقبال المواطنين، ومؤكدا أن هذا دليلاً على وعي أبناء المحافظة ورغبتهم الجادة في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتقديم كل التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وطالب محافظ كفر الشيخ، جميع المواطنين، بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية وتقديم التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال اليى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وأوضح أنه تم أيضًا إتاحة تطبيق "أبلكيشن" جديد على الهاتف المحمول لتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات التصالح.



