محافظ دمياط يبحث مع رؤساء الوحدات المحلية والنواب الجدد كيفية حل مشاكل المواطنين

عقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والنواب ورؤساء أحياء دمياط الجدد، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

وهنأ الدكتور أيمن الشهابي، في بيان له اليوم، مسئولي الوحدات المحلية الجدد، مؤكدا أن المحافظة حرصت على إتاحة الفرصة للجميع للتقدم لتلك الوظائف، من خلال الإعلان الداخلي الذي تم نشره أغسطس الماضي، مؤكدًا أنه تم الاختيار وفقًا لعدة معايير بهدف ضخ دماء وكوادر جديدة، للارتقاء بمنظومة العمل المحل.

وأكد الشهابي، أن محور التواصل مع المواطنين والتواجد الميداني للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم وحلها، يُعد من أهم محاور التكليفات التي يتطلب تنفيذها، موجها في أولى اجتماعاته مع رؤساء الوحدات المحلية والنواب الجدد، بالدفع بعجلة العمل بملفات العمل خاصةً ذات الأولوية والمطروحة منها على الساحة حاليًا

ووجه بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بكل القطاعات بنطاق كل وحدة محلية، مؤكدًا أنها تقع ضمن مسئوليات رؤساء الوحدات، مؤكدا الأهمية البالغة لملف التصالح، في مخالفات البناء و تقنين الأوضاع وحق الدولة، تراخيص المحلات، حيث أكد على أهمية المتابعة الدورية لذلك، لافتًا أيضًا إلى الاهتمام بملفات الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق ، وكذلك تعظيم الاستفادة من الموارد.

وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية تلعب دورا كبيرا خلال المبادرة الرئاسية، بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تهدف إلى توفير كل الخدمات وتعريف المواطنين بها، حتى يتسنى تنفيذ خطط على هذا النحو بعد انتهاء مدة المبادرة خلال 100 يوم لتوفير الخدمات للمواطنين بالمناطق بالتنسيق مع الجهات من مقدمي الخدمات.

من جانبها هنأت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، مسئولي الوحدات المحلية الجدد، مؤكدة على أهمية العمل بشكل تكاملي بين جميع الأطراف، وتعزيز الجهود لتحقيق طفرة بقطاعات العمل المختلفة.

وأكدت ضرورة الاهتمام بملف منظومة إدارة المخلفات، وتكثيف الجهود في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأيضًا وضع خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد التابعة لكل وحدة محلية.