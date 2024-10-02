سي إن إن: أكبر مستشفى في شمال إسرائيل يؤكد وقوع حادث

قال متحدث باسم مستشفى رامبام الإسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه كان هناك "حادث" في شمال إسرائيل، لكنه قال إنه لا يمكنهم التعليق على عدد من دخلوا المستشفى لتلقي العلاج.

وتواصلت "سي إن إن" مع المستشفى بعدما قال حزب الله اللبناني إنهم استهدفوا بنجاح مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

ويعتبر مستشفى رامبام المنشأة الطبية الرئيسية في شمال إسرائيل، والموقع الأساسي لعلاج الجنود الذين يتعرضون لإصابات في تلك الساحة.

وتواصلت "سي إن إن" مع جيش الاحتلال من أجل التعليق، لكنهم قالوا إنه لا يمكنهم تأكيد أو نفي أي تقارير.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف جنود إسرائيليين في عدة مواقع خلال الساعات الأخيرة، بما في ذلك ثكنة قرب شوميرا وفي كل من شتولا ومسجاف.

وقال حزب الله كذلك إنه أحبط توغلا عسكريا إسرائيل في بلدة العديسة اللبنانية.