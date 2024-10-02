عاشق يواصل صدارته لشباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي

حقق فيلم "عاشق" أمس، 340 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك تذاكر السينما في مصر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 3 أسابيع عرض إلى 16 مليون جنيه.

الفيلم من تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وسامي مغاوري ومحمود الليثي وفراس سعيد، فيما تشارك هنا الزاهد كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، التي تدور حول قصة حب بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، تنتهي بالزواج، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.