سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مداخل مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابات الحديدية المقامة على مداخل مدينة أريحا، ومنعت مركبات المواطنين من الخروج من المدينة أو الدخول إليها.