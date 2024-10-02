 غزة.. الاحتلال يغلق مداخل أريحا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. الاحتلال يغلق مداخل أريحا

وفا
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 5:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 5:48 ص

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مداخل مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابات الحديدية المقامة على مداخل مدينة أريحا، ومنعت مركبات المواطنين من الخروج من المدينة أو الدخول إليها.


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