إيرادات ولاد رزق 3 تقترب من 257 مليون جنيه في 16 أسبوع عرض

حقق فيلم «ولاد رزق – القاضية»، أمس 60 ألف جنيه، ليحتل المركز الرابع بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 16 أسبوع عرض إلى 256 مليونًا و926 ألف جنيه، ليعزز صدارته لقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، والتي كان يسيطر عليها منذ موسم عيد الأضحى 2023 فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، برصيد 130 مليون جنيه.

«ولاد رزق - القاضية» من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، وأسماء جلال، ونسرين أمين، كما يشارك أيضا عدد من ضيوف الشرف أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، وإياد نصار، ورزان مغربي، ونيكول سعفان.

وتدور أحداث فيلم «ولاد رزق 3» في إطار أكشن اجتماعي رومانسي، حول أولاد رزق ورحلتهم بعد 3 سنوات من الابتعاد عن أعمال الجريمة، ولكن تجبرهم الظروف على العودة لها، فيجتمعون مرة أخرى لتنفيذ أقوى وأخطر عملية إجرامية لأولاد رزق، ويأخذون عهدا على أنفسهم على أن تكون آخر عملية لهم.