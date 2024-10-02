فيلم عنب يحقق 749 ألف جنيه في أول أسبوع عرض

حقق فيلم "عنب" أمس 60 ألفا و725 جنيها، ليحتل المركز الثالث بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر.

ويصل إجمالي إيراداته خلال أسبوع عرض إلى 749 ألف جنيه، وهو قصة أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج أحمد نور، ويشارك في بطولته آيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وإلهام صفي الدين، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي تشويقي حول ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، حيث تمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة، مما يضعهم في مواقف كوميدية.