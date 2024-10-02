محافظ شمال سيناء يشارك في مباراة استعراضية خلال احتفالية رياضية بالعريش

شارك محافظ شمال سيناء في مباراة استعراضية لكرة الطائرة وكرة القدم مساء اليوم، بين القيادات التنفيذية بالمحافظة، ضمن اليوم الرياضي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة في مدينة العريش.

حضر الفعالية العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وإيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مما يعكس دعم القيادات التنفيذية للأنشطة الشبابية في أجواء مفعمة بالفرح.

الجدير بالذكر أن اليوم الرياضي يُعد جزءًا من سلسلة الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي والشبابي في سيناء، وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية.