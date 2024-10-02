وكيل زراعة المنيا يؤكد أهمية تغيير ثقافة استخدام الأسمدة الكيماوية

أكد المهندس محمد عبدالرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أهمية تغيير ثقافة استخدام الأسمدة الكيماوية، وتقليل الاعتماد عليها والدفع باتجاه نشر استخدام السماد الحيوي؛ لرفع كفاءة التربة ومجابهة التغيرات المناخية، ومحاولة التأقلم معها، عن طريق إنتاج تقاوي تتمتع بقدرة تحمل عالية واستجابة للتغيرات المناخية، بهدف تحسين الإنتاجية والارتقاء بجودة الناتج الزراعي بما يصب في صالح المزارع محور اهتمام الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة مديرية الزراعة بالمنيا، في فعاليات يوم حصاد محصول الذرة الشامية، والذي نظمته كلية الزراعة جامعة المنيا بمقر الكلية وبحضور كوكبة من الأساتذة بالزراعة المتخصصين في المحاصيل، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات إنتاج التقاوي مختلفة الأصناف وذات الإنتاجية العالية، بحضور عدد من المزارعين وطلبة الكلية.

ودار النقاش حول سبل تحقيق أعلى إنتاجية والحد من استخدام الأسمدة الكيماوية ومكافحة آثار التغيرات المناخية على الحاصلات الزراعية.

وشدد وكيل وزارة الزراعة على أهمية اتباع التوصيات الفنية والإرشادية والوصول بالمعلومة الزراعية للمزارع أينما كان.