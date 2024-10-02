 ثلاثة شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ثلاثة شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

وفا
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 5:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 5:40 ص

استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب ثمانية آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا بأن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا ثلاثة شهداء وثمانية إصابات إلى مستشفى العودة، إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,638 مواطنا، وإصابة 96,460 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.


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