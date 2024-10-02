وزير البيئة اللبناني: جنوب البلاد يتعرض لعدوان إسرائيلي ممنهج لتهجير السكان

قال وزير البيئة اللبناني ورئيس لجنة خطة الطوارئ والكوارث ناصر ياسين، إنّ ما يحدث في لبنان عدوان ممنهج واعتداءات تهدف إلى تهجير الناس وشن حرب إبادة على الأبرياء.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جنوب لبنان يتعرض منذ أيام لاعتداءات ممنهجة وعدوان يهدف إلى تدمير الأرض والمباني وتهجير المواطنين.

وأشار إلى أن هذه التهديدات جعلت المواطنين يتركون منازلهم، مؤكدا أن عشرات الآلاف قضوا ساعات بسياراتهم على الطرق حتى وصلوا إلى مناطق آمنة في صيدا وبيروت.

ولفت إلى تفعيل غرفة العمليات الوطنية وغرفة عمليات المناطق، وذلك على وقع ضغط هائل جراء تنقُّل السكان من مناطق إلى أخرى.

وذكر أن الحكومة فتحت أكثر من 850 مركز إيواء، وأن هناك مراكز لم تُحصَ بعد، مشيرًا إلى أنها موزعة داخل بيروت وجبل لبنان وصيدا والبقاع وفي الشمال أيضا.

وتابع: «نشهد حالة إنسانية فيها تحديات كثيرة، أولا تأمين مراكز الإيواء والمدارس التي تستقبل النازحين كمراكز إيواء والبالغ عددها 878 مدرسة، لكنها غير مهيأة، والأهالي يفترشون الأرض، وحمامات هذه المدارس ليست مهيأة لـ300 أسرة».