ألكاراز: سينر كان يستطيع الفوز بلقب الصين المفتوحة

أكد الإسباني كارلوس ألكاراز، عقب تتويجه بلقب بطولة الصين المفتوحة للتنس بفوزه المثير في النهائي، اليوم الأربعاء، على الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، بمجموعتين لواحدة، أهمية مثل هذه المباريات من أجل جذب جماهير جديدة للعبة.

وشدد ألكاراز (21 عاما)، في تصريحات بعد المباراة التي حسمها بنتيجة 6-7 (6-8) و6-4 و7-6 (7-3)، على أن مباريات بهذه الكثافة، مثل تلك التي خاضها اليوم أمام منافسه الإيطالي، هي التي تجذب اهتمام المزيد من الجماهير لهذه الرياضة، حتى في التدريبات.

وأبدى المصنف الثالث عالميا سعادة خاصة بالتغلب على سينر، في مباراة استمرت لأكثر من 3 ساعات، وحسمت في شوط كسر التعادل "التاي بريك" في المجموعة الثالثة.

وأضاف: "هذه المباريات ذات الكثافة العالية، وبنقاط طويلة وتبادلات مغلقة، تجعل الجماهير تستمتع، وتشعر بانجذاب أكبر للتنس".

أما عن المباراة، الأطول في تاريخ البطولة الصينية في منافسات الرجال، فأبرز ألكاراز حالة التوتر والإثارة التي عاشها في المباراة بشكل عام، وفي الأمتار الأخيرة منها على وجه التحديد.

وتابع: "كان بإمكان سينر الفوز، وأنا أيضا كانت لدي فرص كثيرة، ولكني لم استغلها. أنا سعيد للغاية بكيفية تعاملي في مثل هذه الأوقات الصعبة".