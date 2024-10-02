الخارجية الروسية: فشل كامل لإدارة بايدن في الشرق الأوسط

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط بأنها تمثل "فشلا كاملا" لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وكتبت زاخاروفا على "تلغرام"، يوم الثلاثاء: "إنه فشل كامل لإدارة بايدن في الشرق الأوسط والدراما الدموية التي أخذت فقط في التصاعد".



وأضافت أن "التصريحات غير الواضحة للبيت الأبيض تدل على عجزه الكامل عن تسوية الأزمات. وأدت جهود (وزير الخارجية الأمريكي) بلينكن إلى عشرات الآلاف من الضحايا والمأزق".

ويأتي ذلك على خلفية الضربة الصاروخية الإيرانية الواسعة النطاق على إسرائيل ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي.

وقبل ذلك أعلنت إسرائيل عن إطلاق "عملية برية محدودة" في جنوب لبنان بعد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" المستمر منذ أشهر.