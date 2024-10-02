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أعداد جريدة الشروق
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40 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على خان يونس فجر اليوم

وكالات
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 10:29 ص

استُشهد 40 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأربعاء، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن الطواقم الطبية انتشلت 40 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى، بعد توغل بري وقصف جوي شنه جيش الاحتلال على المناطق الجنوبية الشرقية من خان يونس، تحديدا أحياء معن وقيزان النجار والمنارة.

وأشار إلى أن الشهداء من عائلات الزرد والآغا وأبو طه والفرا.

وقالت عائلة الصحفي أحمد الزرد، إن عددا من أفراد العائلة استُشهدوا، منهم شقيقه وعمه وأبناء عمه، فيما أصيب أحمد بجروح بليغة إلى جانب والدته وشقيقه، ونقل لاحقا إلى المستشفى الأوروبي برفقة والدته و6 آخرين من عائلته غالبيتهم وصفت جروحهم بالخطيرة.

وأفاد أقاربه في اتصال هاتفي مع مراسل «وفا»، بأن الصحفي الزرد مصاب في ظهره، ووالدته مصابة وفقدت الوعي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,638 مواطنا، وإصابة 96,460 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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