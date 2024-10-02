انفجاران في محيط سفارة إسرائيل بكوبنهاجن

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الشرطة الدانماركية قولها إن انفجارين وقعا في محيط السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن.

وأفادت الشرطة الدنماركية بأنه يجرى التحقيق في التفجيرين، ولا تقارير عن إصابات جراء الأمر.

ويأتي ذلك فيما شنت إيران هجمات صاروخية على إسرائيل، مساء الثلاثاء، والتي قالت إنها تأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لبحث التصعيد في الشرق الأوسط في ضوء الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان والقصف الإيراني الصاروخي على مناطق في إسرائيل.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن رد بلاده القادم على أي اعتداء من جانب إسرائيل سيكون في مستوى مختلف جدا.