تعقد جامعة الدول العربية، غدا الخميس، اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث سبل دعم لبنان.

وأوضحت الجامعة، في بيان، أن انعقاد هذا الاجتماع بناء على الطلب الذي تقدم به العراق للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ لبحث سبل دعم لبنان، سواء فيما يخص موضوع النارحين واللاجئين في لبنان أو بحث تقديم المساعدة لدولة لبنان الشقيقة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد صرح أمس بأن لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، مؤكداً نزوح مليون شخص بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وأضاف ميقاتي، خلال اجتماع مع منظمات أممية وسفراء دول مانحة: "نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان".

وتابع: "أناشدكم جميعاً الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان، ومساعدتنا في حماية أبناء شعبنا بكرامة حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم وبلداتهم".