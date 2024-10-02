محافظ أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة لاستعراض جهود وأنشطة المركز الذي يعد أول مركز متخصص بالمحافظة يعمل على رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية، وإمداد مخططي ومتخذي القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء اسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة لمكتب المحافظ ورانيا مجدي حليم نائب رئيس مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والمهندس هاني ثروت مدير الشركة المصرية للاتصالات والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب والمهندس مازن عباس رئيس قطاع كهرباء شمال والمهندسة إيمان على محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني وأشرف محمد مدير الشئون المالية ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالديوان العام والمهندسة وفاء محروس مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وممثلي شركات الغاز ومياة الشرب والصرف الصحي.

وتناول الإجتماع استعراض ومناقشة جهود وأنشطة المركز خلال الفترة الماضية في أعمال الرفع المساحي وأعمال الاكتشاف للبنية التحتية وتنفيذ قاعدة بيانات للبنية التحتية بنطاق المحافظة والجهود الرامية للحفاظ عليها باعتبارها ثروة قومية للمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية مركز معلومات شبكات المرافق الذى يعد واحدا من أهم المشروعات التابعة للمحافظة وله دور رئيسي ومساهمة فعالة في جميع المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة حيث يستخدم نظم المعلومات الجغرافية GIS في مجال البنية التحتية والمرافق، ويمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات.

وأشار المحافظ – خلال الاجتماع – إلى ضرورة التزام كل الجهات العاملة في مجال البنية التحتية بالحصول على الموافقة الفنية من مركز معلومات شبكات المرافق الواقع في دائرتها أعمال الحفر والتنبيه على رؤساء المراكز والأحياء بعدم إعطاء أية تصاريح لأية جهة بالحفر قبل قيام مركز معلومات شبكات المرفق والبنية التحتية بمراجعة موقف شبكات البنية الأساسية لعدم إحداث أية تلفيات أو خسائر بشبكات البنية التحتية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما وافق المحافظ على تنفيذ بروتوكول تعاون بين مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة القاهرة ومحافظة أسيوط لرفع كفاءة تشغيل مركز أسيوط واستكمال الهيكل الإداري وتدريب العاملين بالمركز على جميع التخصصات الفنية والإدارية لرفع كفاءة العمل.

وأكد أبو النصر، عمل الجميع في الجهاز التنفيذي للمحافظة علي تقديم كل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية ولابد من تضافر كافة الجهود وتذليل جميع العقبات التي تواجه عمل هذه القطاعات سواء من خلال تنفيذ مشروعات قومية أو خدمية لرضاء المواطنين ورفع المعاناة عنهم.