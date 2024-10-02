القسام تعلن مسئوليتها عن قتل 7 إسرائيليين في عملية يافا

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، الأربعاء، مسئوليتها عن إطلاق النار في يافا، الثلاثاء، والذي أودى بحياة 7 إسرائيليين على الأقل.

وقالت، في بيان: "تعلن كتائب عز الدين القسام مسئوليتها عن عملية يافا البطولية التي نفذها محمد راشد مسك، وأحمد عبد الفتاح الهيموني، من مدينة الخليل، والتي أدت وفق اعتراف العدو إلى قتل 7 وإصابة 16 آخرين بعضهم جراحه خطرة"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف البيان "المجاهدان تسللا لداخل أراضينا المحتلة وطعنا أحد جنود الاحتلال واستوليا على سلاحه ثم نفذا العملية".

وتابع البيان: "نقول للمحتلين إن الأيام المقبلة ستحمل في طياتها موتا سيأتيكم من مختلف مناطق الضفة طالما واصل الاحتلال إبادة شعبنا وأطفالنا في غزة فإنه سيعتاد رؤية قتلاه في شوارع مدننا المحتلة".

وعرضت قناة الجزيرة مشاهد من المعارك بين كتائب القسام وقوات الاحتلال شرق رفح جنوب قطاع غزة.