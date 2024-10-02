الخارجية الأمريكية : نبحث عن طرق جديدة لفرض عقوبات على إيران أو زيادة العقوبات الحالية



أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الأربعاء، أن الإجراءات التي تنظر فيها بلاده حالياً ضد إيران هي البحث عن طرق جديدة لفرض عقوبات أو زيادة تطبيق العقوبات القائمة.

وقال في مؤتمر صحفي: "بالتعاون مع مجموعة السبع، ندرس الخيارات. عندما نرى أن إيران تتخذ إجراءات جديدة، نعمل مع شركائنا لتحديد طرق جديدة للرد على ذلك.. الأمر لا يقتصر فقط على العقوبات الأمريكية، بل يتعلق أيضاً بإجراءات أخرى من كيانات لا تفرض نظام عقوبات قوياً مثل الولايات المتحدة"، بحسب موقع الشرقً الاخباري.

وكان البيت الأبيض فد أعلن الأربعاء في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انضم إلى مكالمة مع زعماء مجموعة السبع، لتنسيق رد ربما يتضمن فرض عقوبات جديدة، على هجوم إيران على إسرائيل.