نايكي تعلن عن انخفاض أرباحها في الربع الأول

انخفضت أرباح شركة نايكي الأمريكية العملاقة للملابس الرياضية في الربع الأول على أساس سنوي، حسبما ذكرت الشركة يوم الثلاثاء.

وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركة 05ر1 مليار دولار، أو 70ر0 دولار للسهم الواحد.

يأتي هذا بالمقارنة مع 45ر1 مليار دولار ، أو 94ر0 دولار للسهم الواحد ، في الربع الأول من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة للربع بنسبة 4ر10% إلى 589ر11 مليار دولار من 939ر12 مليار دولار في العام الماضي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي ماثيو فريند: "حققت نتائج الربع الأول لشركة نايكي توقعاتنا إلى حد كبير. إن العودة على هذا النطاق تستغرق وقتا، لكننا نرى انتصارات مبكرة.. من الزخم في الرياضات الرئيسية إلى تسريع وتيرة الحداثة والابتكار".