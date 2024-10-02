بايدن: لا أؤيد الهجوم على المواقع النووية الإيرانية

- الرئيس الأمريكي وزعماء مجموعة السبع يناقشون فرض عقوبات جديدة على إيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنه لا يؤيد شن هجوم على المواقع النووية الإيرانية، رداً على الضربات الصاروخية التي شنتها طهران على إسرائيل، الثلاثاء.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه من المنتظر فرض المزيد من العقوبات على إيران، مشيراً إلى أنه سيتحدث قريباً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض، الأربعاء في بيان، أن الرئيس بايدن، انضم إلى مكالمة مع زعماء مجموعة السبع، لتنسيق رد ربما يتضمن فرض عقوبات جديدة، على هجوم إيران على إسرائيل، بحسب موقع الشرق الإخباري.