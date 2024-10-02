 وزير الدفاع الإيراني: إذا رد الكيان على عملياتنا سيتلقى صفعة أكثر شدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الإيراني: إذا رد الكيان على عملياتنا سيتلقى صفعة أكثر شدة


نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 3:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 3:43 ص

أعلن وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن إسرائيل ستتلقى صفعة أكثر شدة في حال ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

ونقل مراسل روسيا اليوم عن وزير الدفاع الإيراني قوله إن "عملية الحرس الثوري مشروعة ووفق القوانين الدولية"، مضيفا "لم نستخدم قدراتنا الصاروخية الأكثر تطورا وذات القوة التدميرية الأكبر بعملية الوعد الصادق 2".

وتابع "إذا تعرضت المنطقة للتصعيد والحرب سنتعامل بشدة أكبر في الموجات القادمة".

وأعلن الحرس الثوري اليوم الثلاثاء أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران "أكثر سحقا وتدميرا".

وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي ظل في مكان آمن منذ الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت التي قتلت نصر الله الأسبوع الماضي.


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