بايدن: دعمنا الدفاعات الجوية الإسرائيلية

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن دعمت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأنها تجري اتصالات مع إسرائيل حول كيفية ردها على القصف الإيراني.