 بايدن: دعمنا الدفاعات الجوية الإسرائيلية - بوابة الشروق
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بايدن: دعمنا الدفاعات الجوية الإسرائيلية

وكالات
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 3:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 3:53 ص

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن دعمت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأنها تجري اتصالات مع إسرائيل حول كيفية ردها على القصف الإيراني.


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