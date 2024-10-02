 رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارا بندب الدكتور حسام الفل عميدا لمعهد الأورام - بوابة الشروق
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رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارا بندب الدكتور حسام الفل عميدا لمعهد الأورام

مصطفى الملاح
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 11:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 11:39 م

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، قرارًا بندب الدكتور حسام عبد القادر أحمد محمد الفل، أستاذ جراحة الأورام بقسم الجراحة العامة بكلية الطب، للقيام بعمل عميد معهد الأورام والإشراف على قسم جراحة الأورام بالمعهد.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بندب الدكتورة سوزان أحمد السيد الحسنين، أستاذ علاج الأورام بقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب، للقيام بعمل وكيل المعهد لشئون الدراسات والبحوث.

وقدم القاصد التهنئة للعميد والوكيل، متمنيًا لهما التوفيق في مهامهما والعمل بروح الفريق من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية والبحثية بالمعهد.


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