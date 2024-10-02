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أعداد جريدة الشروق
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شهداء ومصابون في استهداف منزل بخان يونس

وفا
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 5:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 5:39 ص

استشهد عدد من المواطنين، الليلة، وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت عائلة الصحفي أحمد الزرد، إن عددا من أفراد العائلة استشهدوا، منهم شقيقه وعمه وأبناء عمه، فيما أصيب أحمد بجروح بليغة إلى جانب والدته وشقيقه، ولا زالوا عالقين تحت ركام بيت أقارب لهم، كان يؤويهم جنوب شرق خان يونس.

وأضاف أقارب له في اتصال هاتفي مع مراسل "وفا" أن الصحفي الزرد مصاب بظهره، ووالدته مصابة وفقدت الوعي، بينما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الاقتراب من المنزل، وتطلق آليات الاحتلال الرصاص على كل من يتحرك.

وبين مراسلنا أنه "مع تدمير البيت المكون من طابقين، فإن المصابين المتواجدين تحت الركام يناشدون إنقاذهم، لكن لا يستطيع أحد الاقتراب".


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