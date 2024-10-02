استطلاع: ارتفاع نسبة الأمريكيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي ارتفاع نسبة الأمريكيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، من 20 إلى 30%.

استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" بالتعاون مع مركز "NORC" للدراسات، أظهر أيضا انقساما بين الأمريكيين في تحميل الحكومة الإسرائيلية مسئولية استمرار الإبادة في غزة.

وفقا لهذا، يرى 40% من الجمهوريين أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل "مسئولية كبيرة" في استمرار الإبادة، فيما تتجاوز هذه النسبة 50% لدى الديمقراطيين.

كما أفاد 10% من المستطلعة آراؤهم بأن الإدارة الأمريكية مسئولة "إلى درجة كبيرة" عن استمرار الإبادة، فيما يرى 40% أن مسئوليتها "محدودة" في هذا الأمر، وفقا لوكالة الأناضول.

وبحسب نتائج الاستطلاع نفسه، فإن الجمهوريين متضامنون مع الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين، فيما تتساوى نسبة التضامن عند الديمقراطيين مع كل من الجانبين.

إلى ذلك، ارتفعت نسبة الأمريكيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، إلى 30% عند إجراء هذا الاستطلاع، بعد أن كانت 20% في أغسطس الماضي.

وفي سياق متصل، يرى 40% من الأمريكيين أن حكومة بلادهم "تنفق كثيرا" للمساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، فيما يرى 10% أن هذه النفقات "قليلة جدا".