اللعب مع العيال يحقق 55 مليونا و796 ألف جنيه في 16 أسبوع عرض

حقق فيلم "اللعب مع العيال"، أمس، 48 ألف جنيه، ليحتل المركز الخامس، بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 16 أسبوع عرض إلى 55 مليونا و796 ألف جنيه.

الفيلم الذي يتعاون فيه الفنان محمد عادل إمام، لأول مرة مع المخرج شريف عرفة، تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم خلاله محمد إمام شخصية مدرس تاريخ اسمه علام، ويعيش قصة حب مع أسماء جلال التي تظهر بدوية، فيما يظهر باسم سمرة بشخصية تاجر سلاح ومخدرات، أما بيومي فؤاد فيلعب دور زعيم إحدى قبائل البدو ضمن الأحداث، وقد تم تصوير الفيلم بين عدة مدن ساحلية منها الغردقة، ونويبع، بجانب القاهرة.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، وباسم سمرة، وويزو، وأسماء جلال، وحجاج عبد العظيم، ومصطفى غريب.