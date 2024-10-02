ارتفاع مخزون الغاز الطبيعي المسال في اليابان

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أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة الاقتصاد اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء، نمو مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات إنتاج الكهرباء اليابانية خلال الأسبوع المنتهي يوم 29 سبتمبر بنسبة 1ر22% أسبوعيا إلى 99ر1 مليون طن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المخزونات خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 سبتمبر الماضي كانت 63ر1 مليون طن.

في الوقت نفسه لم يتغير المخزون عن متوسط حجمه خلال السنوات الخمس الماضية.

وارتفع حجم المخزون خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي بنسبة 3ر21% عن الأسبوع نفسه من العام الماضي حيث كان 64ر1 مليون طن.