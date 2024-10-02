 الدقهلية: افتتاح منفذي حي شرق المنصورة الدائم وشارع عبدالسلام عارف لتوفير السلع الغذائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدقهلية: افتتاح منفذي حي شرق المنصورة الدائم وشارع عبدالسلام عارف لتوفير السلع الغذائية

نعمان سمير
نشر في: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 12:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 12:13 م

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه سيتم افتتاح اليوم الأربعاء منفذ حي شرق المنصورة الدائم، ومنفذ شارع عبدالسلام عارف بحوار حي غرب، مؤكدا افتتاح عدة منافذ لمقاومة الغلاء الفترة المقبلة.

وكان محافظ الدقهلية، قد أكد استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، مشددا على أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والبيئة.


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