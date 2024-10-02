مشاركة ناجحة لدار الشروق بمعرض الرياض الدولي للكتاب والإصدارات الحديثة ضمن الأكثر مبيعا



ثلاثية غرناطة، والطنطورية لرضوي عاشور.. وأنا قادم أيها الضوء لمحمد أبو الغيط.. وشهر في سيينا لهشام مطر، ومن كتب الأطفال: "قصة الاختين هنا وشفا" لهديل غنيم، و"السيد غضبان" لهيثم عبد ربه، وكتاب "كل شئ عن المشاعر" لفرانكي آلان وفليسيتى بروكس.

لاقت مجموعة كبيرة من إصدارات دار الشروق، إقبالا واسعا من زوار معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تستمر فعالياته حتى ٥ اكتوبر، حيث تفاعل القراء وأبدوا إعجابهم بتنوع تلك الإصدارات في عدة مجالات منها الأدب والفكر والسير الذاتية والتاريخ والشعر، وقد جاءت مجموعة منها لتكون الأكثر مبيعا في جناح دار الشروق في المعرض.

ومن تلك الإصدارات التي جاءت في قائمة الأكثر مبيعا في جناح دار الشروق: روايتي "ثلاثية غرناطة"، و"الطنطورية" للدكتورة رضوي عاشور، و"أنا قادم أيها الضوء" للكاتب الراحل محمد أبو الغيط، وكتاب "شهر في سيينا" للأديب العالمي هشام مطر، كتاب "ماذا علمتنى الحياة" للمفكر الكبير جلال أمين، وكتابي "رحلتي الفكرية في الجذور والبذور والثمر" و"رحابة الإنسانية والإيمان" للمفكر الكبير عبد الوهاب المسيري، "مذكرات يهودي مصري" لألبير آريه، رواية "بيت من زخرف للروائي" إبراهيم فرغلي.



كما جاء ضمن الكتب الأكثر مبيعا: رواية "لقد تم حظرك" لنوارة نجم، وكتاب "..مصر يا عبله" للفنان الكبير محمد عبله، ورواية "شآبيب" للدكتور أحمد خالد توفيق، وكتاب "الخواجاية" للكاتبة فيموني عكاشة، رواية "حاكم" ليوسف زيدان وديوان "كنت في يوم إمام العاشقين" للشاعر الكبير فاروق جويدة.



كما ضمت قائمة الأكثر مبيعا في كتب الأطفال: "قصة الأختين هنا وشفا" قصة هديل غنيم ورسوم علي الزيني، و"السيد غضبان" قصة هيثم عبد ربه ورسوم علي الزيني، وكتابي "كل شئ عن المشاعر" و"كل شيء عن القلق والمخاوف" لفليسيتى بروكس وفرانكي آلان، و"أطلس الأطفال المصور لروث بروكلهرست، و"كل هذا بسبب الملوخية" قصة سمر طاهر ورسوم وليد طاهر، و"يوميات عز" قصة علا كحالة ورسوم سهيلة خالد، وقصة "هل أنت سعيد؟" للكاتبة رانية حسين أمين ورسوم هاني صالح، و"هذه عدساتك يا عبلة" قصة هديل غنيم ورسوم آية خميس، وكتاب "ملاحظات" للفنان محي الدين اللباد.

يشار إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب، قد بدأ من 26 سبتمبر، ويستمر حتى 5 أكتوبر، تحت شعار "الرياض تقرأ"، ويقدم في نسخته الجديدة برنامجًا ثقافيًّا ثريًّا يتضمن أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشمل العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية وورش العمل التي يقدمها نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من السعودية، وعدد من دول العالم، وتناقش موضوعات مختلفة في شتى المجالات، وتتضمن الباحة الخارجية للمعرض العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الثقافية والفنية والمسرحية المميزة التي يقدمها العديد من الفنانين والمسرحيين.

ويشارك في نسخة المعرض هذا العام، أكثر من 2000 دار نشر ووكالة من المملكة والمنطقة والعالم، موزعة على 800 جناح، وتنتمي إلى أكثر من 30 دولة، ما يعكس بوضوح الأهمية الكبيرة لمعرض الرياض الدولي للكتاب لكونه أحد أهم وأبرز معارض الكتاب على المستويين الإقليمي والعالمي.