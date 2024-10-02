جوازة توكسيك يتذيل قائمة الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر

حقق فيلم «جوازة توكسيك»، أمس ألفين جنيه؛ ليحتل المركز السابع والأخير بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 14 أسبوع عرض إلى 9 ملايين و463 ألف جنيه، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وتامر هجرس.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق كثيرا من المفارقات الكوميدية.