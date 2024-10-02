عراقيون يخرجون للشوارع في كرنفالات فرح إبتهاجا بالقصف الإيراني لإسرائيل

طافت شوارع بغداد وعدد من المدن العراقية مساء اليوم الثلاثاء مسيرات وكرنفالات فرح ابتهاجا بالقصف الصاروخي الايراني الذي استهدف مناطق متفرقة داخل إسرائيل ردا على جرائم قتل عدد من القادة في فلسطين ولبنان.

وطافت كرنفالات الفرح والابتهاج منطقة ساحة التحرير وسط بغداد وعدد من الشوارع حيث أطلقت السيارات والدراجات منبهات الصوت فيما قام مشاركون بالتجمع أمام مبنى السفارة الإيرانية في حي الصالحية وسط بغداد حاملين أعلام المقاومة الإسلامية في العراق وهم يهتفون بشعارات تمجد الموقف الإيراني الداعم للشعبين الفلسطيني واللبناني في الحرب ضد اسرائيل.

كما أصدرت شخصيات عراقية وأحزاب سياسية بيانات تؤكد الدعم للخطوة الإيرانية في بقصف مناطق إسرائيلية.