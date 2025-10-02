قطر تدين بشدة اعتراض القوات الإسرائيلية لأسطول الصمود العالمي

أدانت دولة قطر بشدة، اليوم الخميس، اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي، لأسطول الصمود العالمي الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وعدته "انتهاكا سافرا للقوانين الدولية وتهديدا لحرية الملاحة والأمن البحري".

وشددت وزارة الخارجية، في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، على ضرورة ضمان سلامة جميع المشاركين في الأسطول، والإفراج عنهم فورا، ودعت في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث ومحاسبة المسئولين عنه أمام العدالة.

وجددت الوزارة دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته الأخلاقية والقانونية والتصدي بحزم لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الإنساني الدولي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق قطاع غزة.