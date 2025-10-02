«أكتوبر الذهبي» و«عبور وانتصار» في احتفالات قطاع المسرح بأعياد النصر

يحتفل قطاع المسرح، برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، والجهات التابعة له، بأعياد النصر وذكرى نصر أكتوبر العظيم، وذلك عبر برنامجًا متميزًا من الفعاليات والحفلات والعروض الفنية التي تشمل مختلف فنون المسرح والسينما والموسيقى والفنون الاستعراضية، والتي تجسد روح النصر العظيم وتؤرخ لبطولات جنودنا البواسل.

وتشمل عروض قطاع المسرح عددًا من الفعاليات المتنوعة، ويقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، العرضين المسرحيين "عبور وانتصار"، والذي تُقدمه فرقة المسرح القومى للأطفال، و"أكتوبر الذهبي"، والذي تُقدمه فرقة مسرح القاهرة للعرائس.

وينظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، حيث يقيم المركز معرض الزمالك للكتاب في دورته الأولى، فيما تقدم الفرقة الغنائية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ضمن فعاليات "معرض الزمالك للكتاب" حفلًا غنائيًا لتراث الأغاني المواكبة لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما يقدم المركز عرض حكي وغناء باسم "من حكايات النصر" مستعيدًا ذكرى انتصارات أكتوبر والتعبير الفني عن مشاعر الانتصار والاحتفاء ببطولات الشعب المصري.