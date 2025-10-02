إدانات دولية ومظاهرات بعد اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود إلى غزة

انطلقت مظاهرات في عدة مدن أوروبية وعربية، كما تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة باعتراض قوات البحرية الإسرائيلية لعدد من سفن "أسطول الصمود" الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

- مظاهرات حول العالم

وفي العاصمة الإيطالية، روما خرجت تظاهرة مباشرة عقب إعلان اعتراض الأسطول، كما شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مظاهرة منددة بالخطوة الإسرائيلية واعتقال ناشطين كانوا على متن بعض السفن.

وامتدت الاحتجاجات الليلية إلى مدن أوروبية أخرى، أبرزها برشلونة، برلين، أثينا، باريس، وإسطنبول.

كما تظاهر العشرات أمام السفارة الأمريكية في نواكشوط عاصمة موريتانيا استنكارا للهجوم على الأسطول، فيما خرج المئات في تونس في وقفة غاضبة للتنديد بالاعتداء على سفن الإغاثة.

- إدانات أوروبية

ودانت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، ما وصفته بـ"الاختطاف غير القانوني"، معتبرة صمت الحكومات الغربية "تواطؤا وعارا"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وعلى المستوى الأوروبي، دعت الخارجية الفرنسية، إسرائيل إلى ضمان سلامة النشطاء وتوفير الحماية القنصلية لهم، فيما شددت الخارجية السويسرية على ضرورة احترام مبدأي "الضرورة والتناسب".

وأبدى وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس قلقه، مؤكداً وجوب احترام القانون الدولي، بينما دعا نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو، إسرائيل لاحترام القانون البحري وحماية السفن.

كما أدانت الخارجية التركية بشدة الهجوم واعتبرته "عملا إرهابيا"، وأكدت الخارجية الإسبانية متابعتها للوضع عن كثب.

وفي بروكسل، وصف عضو البرلمان الأوروبي بريندو بينيفاي، اعتراض الأسطول بأنه "عمل غير قانوني وإجرامي".

- دعوات نقابية للاحتجاج

ودعا الاتحاد الإيطالي العام للعمل إلى إضراب عام غدا الجمعة احتجاجا على ما جرى، واعتبر أن الحكومة الإيطالية تخلت عن مواطنيها من المشاركين في الأسطول.

كما أدانت نقابة الصحافيين التونسيين اعتقال صحافيين كانوا على متن السفن، بينهم مراسل الجزيرة لطفي حجي والمصور أنيس العباسي، مؤكدة أن اعتقالهم "جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي".

ودعا الاتحاد الإيطالي العام للعمل لإضراب عام يوم الجمعة احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، وللتضامن مع ركابه ممن تحتجزهم إسرائيل.

وأضاف بيان أكبر اتحاد عمالي في إيطاليا، أن ما جرى جريمة خطيرة ترتكبها أيضا حكومة إيطاليا بحق عمال إيطاليين، إذ تخلي مسئوليتها عنهم وتتركهم في المياه الدولية بشكل يخالف المبادئ الدستورية.