بلينكن: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة طُورت في ولاية بايدن

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الخطة التي طرحها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، طورت في ولاية سلفه جو بايدن.

وأعلن بلينكن دعم الخطة، قائلا إنها "تتماشى مع الاتفاق الذي كان سعى للتوصل إليه خلال ولاية بايدن"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف بلينكن، خلال ظهوره في "بودكاست" مع المدعي العام الفدرالي السابق، بريت بهارارا: "أعتقد أن هناك ما يدعو لبعض الأمل، وآمل بالتأكيد أن تقبل الخطة وأن تنفذ بالكامل".

وأوضح بلينكن أن مقترح ترامب كان في الأساس "خطة طورت على مدى أشهر، وتركناها في الدرج للإدارة القادمة. أنا سعيد جدا لأنهم اعتمدوها".

لكن بلينكن أقر بوجود ثغرات في الخطة المطروحة، من بينها السماح لإسرائيل بتحديد موعد انسحابها الكامل من غزة، قائلًا: "هناك بعض الثغرات التي يمكن للإسرائيليين استغلالها لو أرادوا".

وكشف ترامب مؤخرا عن خطته لإنهاء الحرب في غزة، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق عليها.

وتنص الخطة على الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة بعد موافقة طرفي الصراع، على أن يليه الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، وعن المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وتتألف الخطة من 20 بندا، منها نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها من القطاع إلى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه، ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.