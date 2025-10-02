أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الخميس، بوقوع حادث انفجار في أحد مختبرات جامعة طهران، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت "إرنا" عن الناطق باسم مؤسسة الإطفاء وخدمات الأمان في طهران، جلال ملكي، اليوم الخميس، إعلانه وقوع انفجار في أحد مختبرات جامعة طهران، ما أسفر عن مصرع رجل وإصابة شخصين.

وقال ملكي، اليوم الخميس، إن الانفجار وقع الساعة الثانية وعشر دقائق (بالتوقيت المحلي)، إذ هرع رجال الإنقاذ من أربع محطات بكامل التجهيزات الى موقع الحادث.

وأضاف أن الحادث وقع بسبب انفجار في أسطوانة هيدروجين في مبنى من طابقين تعليميين وفي مختبر وادى الى تحطيم زجاج وجدران المبنى.

وأوضح أن رجلا لقي مصرعه في الحادث، وأصيب شخصان آخران، إحدهما رجل وامرأة، مؤكدا أن رجال الإطفاء منهمكون حاليا في تحصين موقع الحادث.