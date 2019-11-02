وزير الأوقاف يحذر من الخلط بين مفاهيم التدين الصحيح والتطرف

حذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من الخلط بين مفاهيم التدين الصحيح والتطرف، معتبرا ذلك من أهم التحديات التي تواجه تجديد الخطاب الديني، وقال إن مصر تعيش الآن مناخا ذهبيا لفهم العلاقة الصحيحة بين الدين والمجتمع ونشر التدين الصحيح الذي هو جزء من حل أي مشكلة خاصة بالتطرف.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم السبت، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، فاعليات "الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية" بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة (6 أكتوبر) بمحافظة الجيزة، وتستمر ثلاثة أيام في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، لنشر صحيح الدين الوسطي.

وأكد وزير الأوقاف أهمية تدريس التربية الدينية الصحيحة للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية، لشرح صحيح الدين السليم الوسطي المعتدل ومواجهة أي فكر متطرف وتقديم معلومات دينية صحيحة وحماية الأطفال والنشء من أي فكر مخالف للدين.

وحذر "جمعة" من التفسيرات الخاطئة للأديان ومن (الإسلاموفوبيا) التي تسيء إلى الدين.. مبينا أن الإنسان متدين بفطرته بالدين الصحيح، مشيرا إلى أهمية الإمام المجتهد النشط في مجتمعه، وكذلك المدرس المستنير، بما يساهم في التصدي للفكر المتطرف.

ونوه بالتعاون الرشيد والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف ومختلف الوزارات المعنية، لنشر الثقافة المجتمعية الصحيحة والتعريف بصحيح الدين والتحرك بذلك الفكر بين مختلف طوائف المجتمع خاصة الشباب لتحصينهم من الشائعات والفتن التي تسعى لبثها الجماعات المتطرفة.

وتستعرض الدورة التدريبية الخطة الدعوية الخمسية لوزارة الأوقاف وتناقش كتب (حماية دور العبادة – الحوار الثقافي بين الشرق والغرب – بناء الشخصية الوطنية – فقه الدولة وفقه الجماعة – الفهم المقاصدي للسنة النبوية – مفاهيم يجب أن تصحح) التي أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.