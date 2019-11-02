البحرين توقع على وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا بتايلاند

وقع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اليوم السبت على وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC) في مدينة بانكوك بتايلاند .

وأكد الوزير البحريني - في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء البحرينية - اعتزازه بالانضمام للمعاهدة في خطوة مهمة تعكس حرص البحرين على تعزيز العلاقات مع دول الآسيان ودعم دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطوير آليات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والآسيان بما يلبي التطلعات المشتركة لدولها وشعوبها ويسهم في ترسيخ سبل الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

كما أكد عمق علاقات بلاده مع تايلاند، وحرصهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي واستمرار التواصل والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية تايلاند دون برامودويناي، عن تطلع دول الآسيان بالعمل مع البحرين في شتى المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع، موضحا أن تايلاند تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز العلاقات الثنائية مع البحرين على مختلف المستويات والاستفادة من كافة المقومات والفرص لفتح آفاق أرحب للعلاقات بين البلدين.

كان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر، الثلاثاء الماضي، مرسوما يقضي بانضمام بلاده إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وبروتوكولاتها المعدلة حتى 2010.