آلاف الإسكتلنديين يتظاهرون من أجل الاستقلال في جلاسجو

تظاهر آلاف الاسكتلنديين اليوم السبت في العاصمة جلاسجو مطالبين بالاستقلال عن بريطانيا.

وقال منظمو المظاهرة الذين أطلقوا عليها "مسيرة الاستقلال" إن حوالي 20 ألف شخص شاركوا فيها ولوح كثيرون منهم بالأعلام الاسكتلندية.

ولأول مرة منذ خمسة أعوام تظهر نيكولا ستورجيون رئيسة الحكومة في تظاهرة مثل هذه.

من جانب آخر تظاهر عدد من الشباب وهم يحملون الأعلام البريطانية مطالبين بالبقاء ضمن المملكة المتحدة.

وكتبت ستورجيون في كلمة نشرت على صفحة حزبها الاسكتلندي القومي قبل بدء المظاهرة: "إن ظهور اسكتلندا مستقلة صار وشيكا كما لم يكن من قبل، وصار ذلك أمرا في متناول أيدينا في واقع الحال".

كانت ستورجيون أعلنت أمس الجمعة أنها ستطلب قبل أعياد الميلاد إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من لندن، مبينة أن الانتخابات البرلمانية البريطانية الوشيكة تعتبر اختيارا قدريا لاسكتلندا، "فنحن مهددون بخروج كارثي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكلف الكثير من الوظائف، وسيضر بشدة باسكتلاندا كأمة".

وأشارت ستورجيون إلى أن فوز الحزب القومي الاسكتلندي "إس إن بي" سيقوي موقف اسكتلندا في ذلك.

من جانبه رفض جيريمي كوربين رئيس حزب العمال أقوال ستورجيون عن أن الاشتراكيين الديمقراطيين لن يعترضوا في حال نجاحهم في الانتخابات المقبلة على استفتاء في اسكتلندا، قائلا: إن إجراء استفتاء "ليس ضروريا وليس مرغوبا".