الشرطة اليابانية: معرفة أسباب نشوب حريق قلعة «شوريجو» سيستغرق عدة أيام

أعلنت الشرطة اليابانية اليوم /السبت/ أن التحقيقات الجارية في حادثة حريق قلعة "شوريجو" اليابانية المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي ستستغرق عدة أيام على الأقل؛ لمعرفة أسبابها.

وذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية أن حادثة الحريق التي وقعت يوم /الخميس/ الماضي استمرت لمدة 11 ساعة، مما أدى إلى تدمير الهيكل الأساسي للقلعة، حيث أتلفت النيران البهو الرئيسي المصنوع من الخشب، والمكون من ثلاثة طوابق.

وأوضحت أن الشرطة تعتقد أن بداية الحريق نشبت في الجزء الشمالي من البهو الرئيسي للقلعة الواقعة في محافظة "أوكيناوا"، مضيفة أن وتيرة التحقيقات كانت بطيئة بسبب إزالة كومات كبيرة من حطام المواقع المحترقة.

يذكر أن مديرة مركز التراث العالمي التابع للمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" ميتشيلد روسلر أعربت عن أسفها أمس /الجمعة/ تجاه حريق قلعة "شوريجو"، حيث أعلنت استعداد المنظمة للمشاركة في إعادة ترميمها.