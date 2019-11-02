فتحت الإدارة الأمريكية، تحقيقا حول تطبيق المقاطع الموسيقية الصيني الشهير (تيك توك) بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وذكرت مصادر - وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية، اليوم السبت - أن لجنة حكومية تقوم بمراجعة تتعلق بما إذا كان التطبيق يرسل بيانات إلى الصين أم لا، وتُشرف على المراجعة لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي هيئة حكومية تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ من جانب الشركات الأجنبية، ويمكن أن تشمل المراجعة النظر في عملية استحواذ شركة (بايت- دانس) ومقرها (بكين) على التطبيق الذي كان يعرف باسم (ميوزيكال. إل واي).

وأوضحت أن عدد مستخدمي التطبيق - في أنحاء العالم - يُقدر حاليا بحوالي 500 مليون، منهم 110 ملايين في الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد مطالبة نواب أمريكيين بالنظر في مخاطر يمثلها (تيك توك) على الأمن القومي، محذرين من إمكانية أن يستخدم من جانب بكين لأغراض التجسس، حيث طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مسؤولي الاستخبارات بالتحقيق في ما إذا كان تطبيق المقاطع الموسيقية الصيني الشهير (تيك توك) يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، معربين عن مخاوفهم من أن يكون "تيك توك" هدفا محتملا لحملات التأثير الأجنبي في الولايات المتحدة، مثل تلك التي ظهرت خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ويسمح تطبيق مقاطع الفيديو الموسيقية الذي أطلقته شركة "بايت دانس" الصينية عام 2016 بمشاركة مقاطع فيديو مع آخرين بطريقة إبداعية.. وشهد التطبيق نموا كبيرا خلال الشهور الماضية، إذ تم تحميله حوالي 500 مليون مرة حول العالم، منها 110 ملايين مرة في الولايات المتحدة.