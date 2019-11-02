IMS تشارك بمعرض «إيجيترافيك للنقل» لعرض أفكار جديدة بمجال الذكاء الاصطناعى

تشارك شركة الأنظمة الرقمية الذكية IMS فى معرض إيجيترافيك للنقل غدا بهدف عرض عدد من الافكار لخدمة مراقبة شبكة الطرق عبر أنظمة الذكاء الاصطناعى بهدف السيطرة على حركة المرور، تبعا لتصريحات المهندس مجدى صالح رئيس الشركة.

قال صالح لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن تلك الأفكار تساهم فى تقنين المخالفات على شبكة الطرق مثل السرعة الزائدة التى تساهم فى وقوع الحوادث.

وتساهم نظم مراقبة الطرق من خلال أجهزة الذكاء الاصطناعى فى تقليل الاعتماد على العنصر البشرى فى السيطرة على حركة المرور.

كما أن تلك الأجهزة تساهم فى ضبط الخارجين على القانون عبر رصدهم بشكل دقيق مما يساهم فى الحد من الجرائم.

وأكد الدكتور عاطف شديد مدير تطوير الأعمال بشركة IMS أن المعرض فرصة لاستعراض أبرز الانجازات التى قامت بها بالدولة على مدار 3 سنوات الماضية التى تضمنت إنشاء شبكة طرق جديدة ساهمت فى تفريغ القاهرة من ظاهرة التكدس المرورى التى عانت منها على مدار السنوات الماضية.

علاوة على خدمة المدن الجديدة التى تعكف الدولة على إنشائها مما يساهم فى فتح آفاق جديدة بمجال الاستثمار العقارى.

كما أن المعرض فرصه لاستعراض أبرز جهود الدولة فى تنفيذ اساليب حديثة لمراقبة حركة المرور على شبكة الطرق، مما ساهم فى سرعه ضبط المخالفين، بهدف الحد من الحوادث.