الرئيس الصيني يؤكد استعداده التام للحفاظ على الاتصال الوثيق مع زعيم كوريا الشمالية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ، اليوم السبت ، استعداد بلاده؛ للحفاظ على "الاتصال الوثيق" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد شي- في رده على رسالة التهنئة التي تلقاها من كيم بمناسبة الذكرى الـ70 على تأسيس جمهورية الصين الشعبية- على دعمه التام للسياسة الجديدة التي ينتهجها كيم في سبيل دفع الاقتصاد الكوري الشمالي، وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.

وقال شي في رسالته- التي أوردتها وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية- "إنني على استعداد للحفاظ على الاتصالات الوثيقة معكم؛ من أجل تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الثنائية بين البلدين عبر الجهود المشتركة".

يُذكر أن الزعيم الكوري الشمالي قام بزيارة الصين 4 مرات منذ مارس الماضي، كما توجه الرئيس الصيني أيضًا إلى بيونج يانج في شهر يونيو الماضي؛ ليكون بذلك أول رئيس صيني يزور الشمال منذ 14 عامًا، واتفق الجانبان على توطيد الروابط الثنائية بين البلدين، كما تعهدا بدفع علاقات التعاون بشأن القضايا الإقليمية الملحة، بما فيها ملف نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.