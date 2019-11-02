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الخارجية الإيرانية: روحاني بعث رسالة لدول الخليج والعراق حول مبادرة تأمين هرمز

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
(د ب أ)
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 9:28 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 9:28 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم السبت، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أرسل إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق النص الكامل لمبادرة (هرمز السلام) الخاصة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة، داعيًا إياهم إلى تضافر الجهود الجماعية في سياق تنفيذها.

وقال موسوي في تصريحات صحفية إن هذا الأمر يؤكد على موقف طهران الجاد والأهمية التي توليها إلى دور الدول الاقليمية لترسيخ الاستقرار في منطقة الخليج، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

كما أفاد موسوي بأن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيوجه قريبا رسالة حول هذا الموضوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.


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