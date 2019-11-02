محمد البهى: إيجابيات كثيرة والمصدرين الأكثر استفادة

قال محمد البهى وكيل اتحاد الصناعات المصرية ان قطاع التصدير كان من اكثر المستفيدين من قرارات الاصلاح الاقتصادى، حيث شهدت الصادرات المصرية نموا كبيرا بسبب تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.

اضاف البهى ان حل مشكلة العملة ساهم فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، كما انه لعب دورا كبيرا فى الزيادة الكبيرة التى شهدتها ارقام التجارة الخارجية لمصر، عقب توافر العملة الصعبة، حيث انتهت قوائم انتظار المصدرين لدى البنوك لتلبية احتياجاتهم من السلع الرئيسية، كما نجحت المصانع فى الوفاء بالتزاماتها عقب توافر المعروض من الدولار.

تابع، من الايجابيات ايضا دخول مستثمرين جدد إلى القطاع الصناعى، حيث تشير البيانات إلى دخول اكثر من 10 مليارات دولار استثمارات متنوعة خلال العام الأول على قرار التعويم.

واوضح البهى ان تعديل الكثير من التشريعات الاقتصادية لعب دورا مهما فى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد، وزيادة معدلات الاستثمار الاجنبى المباشر فى السوق، الاستقرار الكبير الذى شهده الاقتصاد بعد حل مشكلة الطاقة والعملة ساهم فى اجراء توسعات للعديد من المصانع.

وعبر البهى عن تفاؤله بشأن معدلات نمو الاقتصاد، لاسيما فى ظل خطط الدولة الراغبة فى زيادة معدلات نمو القطاع فى الناتج المحلى، نتمنى من الحكومة العمل على حل جميع التحديات التى تواجه المصنعين، اضافة إلى حث البنوك على تمويل الصناعة وخفض رسوم وشروط الاقتراض.